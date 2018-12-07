Sony показали трейлер нового фильма про Angry Birds

В российский прокат фильма выйдет 19 августа.

Корпорация Sony выпустила первый трейлер предстоящего мультфильма " Angry Birds в кино 2". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.



Режиссером картины выступил Туроп ван Орман, для которого лента станет дебютной работой в большом кино. Продюсировать ленту будет финская компания Rovio Entertainment - непосредственный разработчик игры "Angry Birds". Героев мультфильма озвучивали Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие. В российский прокат фильма выйдет 19 августа.



Напомним, что первый фильм "Angry Birds в кино" вышел на экраны в 2016 году. Картина собрала в прокате 350 миллионов долларов, окупив производственный бюджет пять раз. Тем не менее, по мнению критиков фильм получился не самый хороший: на Кинопоиске рейтинг фильма составляет 6,2 балла, на IMDB – 6,3.



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Видео: Sony Pictures