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Sony показали трейлер нового фильма про Angry Birds

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В российский прокат фильма выйдет 19 августа.

Корпорация Sony выпустила первый трейлер предстоящего мультфильма " Angry Birds в кино 2". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании.

Режиссером картины выступил Туроп ван Орман, для которого лента станет дебютной работой в большом кино. Продюсировать ленту будет финская компания Rovio Entertainment - непосредственный разработчик игры "Angry Birds". Героев мультфильма озвучивали Джейсон Судейкис, Дэнни МакБрайд, Питер Динклэйдж, Ники Минаж и другие. В российский прокат фильма выйдет 19 августа.

Напомним, что первый фильм "Angry Birds в кино" вышел на экраны  в 2016 году. Картина собрала в прокате 350 миллионов долларов, окупив производственный бюджет пять раз. Тем не менее, по мнению критиков фильм получился не самый хороший: на Кинопоиске рейтинг фильма составляет 6,2 балла, на IMDB – 6,3.

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Видео: Sony Pictures

 

Теги: angry birds, sony, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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