Балет "Лебединое озеро"

Балет пройдет в Михайловском театре. Начало в 19:00. Возрастное ограничение 6+

"Лебединое озеро" — это балет, в котором живёт душа русского искусства. Синтез гениальной музыки и хореографии создает особую магию, навсегда закрепившуюся в сердце каждого зрителя, кто хотя бы раз его видел вживую.

Михайловский театр представляет уникальную версию балета в исполнении испанского хореографа Начо Дуато, которую сегодня невозможно увидеть где-либо на другой сцене. Это воссозданный спектакль Большого театра, который долгие годы во всем мире считался визитной карточкой советского балета, но с обновленной современной и очень эмоциональной стороны. Действие балета перенесено в XX век, финал заключительной сцены будет полностью новый, и как намекает сам хореограф – счастливый.

Премьера в Михайловском театре состоялась 15 сентября 2009 года.

Дирижёр — Павел Сорокин. Исполнители: Одетта-Одиллия — Анастасия Соболева, Принц Зигфрид — Виктор Лебедев, Ротбарт — Иван Зайцев. Музыка Петра Ильича Чайковского.

Балет в трех актах идет: 2 часа 45 минут, 2 антракта.

Фото: Pxhere