Французский оппозиционер оценила вероятность перерастания регионального конфликта в мировой.

Французский политик, лидер движения "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что украинский кризис затянется потому, что киевский режим не сможет выиграть противостояние в регионе без вступления НАТО в конфликт. Однако в этом случае речь будет уже вестись о третьей мировой войне, так как с большой вероятностью Китай в этом случае также примет решение вступить в схватку. Соответствующее заявление гостья сделала в эфире местной радиостанции France Inter. Марин Ле Пен добавила, что Франция поставляет Украине вооружение и боеприпасы, которые уже заканчиваются даже для обеспечения собственной национальной безопасности. Она призвала власти в Париже прекратить осуществлять военные поставки, которые идут для оснащения Вооруженных сил Украины.

Не существует пятидесяти разных решений, кроме мирного соглашения, все остальные будут плохими. Украина выиграет только при условии, что НАТО придет ей на помощь. Но если НАТО вступит в войну, весь мир будет в войне...тогда пред нами "столетняя война. Марин Ле Пен, политик Франции

Марин Ле Пен добавила, что поставки наступательных вооружений для ВСУ тревожат французское общество, так как сказывается на перерастание территориального конфликта в глобальную проблему. В Париже подчеркнули, что европейская страна должна наоборот способствовать поиску мирного решения и взять на себя инициативу по организации конференции по мирному урегулированию на Украине.

Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции.

Фото и видео: YouTube / France Inter