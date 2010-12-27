Сергей Лазарев будет продюсировать мальчиков

Сергей Лазарев решил возродить группу SMASH.

Певец решил попробовать себя в роли продюсера. Музыкальная группа «DVOE» состоит из 18-летнего Константина Черкаса и 20-летнего Святослава Степанова. Молодых талантов певец заметил в популярном шоу «Хочу к Меладзе». Так же ребята являются как вокальные исполнители, так авторы песен. Работу над новым проектом держалась, в секрете. Сергей безусловно, знает всю кухню, музыкальной группы ведь, его карьера начиналась именно в составе дуэта SMASH. Бойз-бенд выпустил уже дебютную песню, под названием «Падали», об этом Лазарев сообщи в одной из социальной сети.

"Я могу с радостью представить свой новый творческий проект и объявить о рождении нового дуэта на нашей муз.сцене. Группа "DVOE" - это 2 талантливых и молодых парня - Свят и Костя!", написал Лазарев в своем Instagram.

Поклонники начинающего продюсера, поздравили и пожелали удачи с новым проектом.



Фото:Instagram/lazarevswrgey