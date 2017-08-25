Лазарев признался в любви экс-солисту группы Smash

В четверг, 25 октября, Владу Топалову исполнилось 33 года.

Певцу, экс-солисту группы Smash исполнилось 33 года. На фоне множества поздравлений одним из ярких стало поздравление Сергея Лазарева в Instagram.

Владька, с Днем Рождения, скорпиоша. Ну, с тобой мы прошли и огонь, и воду, и медные трубы! Наша дружба переживала разные стадии: от безоговорочной, почти родственной, любви, до непримиримой ненависти, бывало всякое! Но почти 25 лет мы знаем другу <…> Люблю тебя, братик. Сергей Лазарев

К посту прикреплены фотографии, когда оба певца были совсем юными. Подписчики не прошли мимо такого теплого и милого поздравления, кто-то присоединился к ним, кто-то стал ностальгировать по временам, когда существовала группа Smash, некоторые признались, что у них были целые альбом с такими фотографиями. Но есть и те, кому показалось такое поздравление неоднозначным, ведь Лазарев признался в любви к мужчине. Но что бы там ни было, не стоит забывать, что Лазарев и Топалов дружат уже почти 25 лет.

Ранее на Piter.TV: Лоза и Резник обвинили Сергея Лазарева в плагиате.

Фото: lazarevsergey/ Instagram