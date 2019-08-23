Он отметил, что Запад хочет разрушить российскую экономику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России. Об этом он сообщил на заседании Делового совета при МИД.

По его словам, эта война ведется уже не первый год. Лавров отметил, что Запад хочет разрушить российскую экономику, задвинуть страну на задворки мировой политики и "расшатать стабильность" при помощи санкций.

Также глава МИД отметил, что приоритетом ведомства остается содействие построению с партнерами устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.

Ранее Лавров заявил, что Россия признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине

Видео: МИД России