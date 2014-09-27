Лавров заявил, что вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения

По его словам, у России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений и в других отраслях.

Москва рада, что российская вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения, а также в решении проблем безопасности, которые связаны с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время открытия переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

По словам Лаврова, у России и Сан-Марино имеются планы по развитию двусторонних отношений в торговле, экономике, гуманитарной сфере. Рассматривается также и инвестиционное сотрудничество.

Беккари отметил, что развитие отношений двух стран за несколько месяцев ускорило в том числе то, что был найден выход из той тяжелой ситуации с пандемией в фармацевтической промышленности.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали вакцинировать беременных от COVID-19.

Видео: МИД России