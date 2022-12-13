Глава МИД РФ рассказал о том, что украинский кризис намного глубже, чем режим Зеленского.

Опровержения американских и украинских представителей об их причастности к атакам на Кремль ничего не значат для Москвы, так как способность врать Вашингтона и Киева хорошо известна. Такое мнение перед журналистами выразил глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, который выступил по итогам заседания Совета лидеров внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Чиновник пояснил прессе, что вся ситуация продемонстрировала миру тот кризис, который оказывается гораздо глубже, чем деятельность киевского режима под руководством украинского президента Владимира Зеленского.

Если вы думаете, что, если США и Украина отвергли обвинения, то мы должны перестать думать о том, что мы знаем о случившемся. Этого не будет. Способность наших украинских и западных друзей врать очень хорошо известна. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что РФ ответит конкретными мерами на попытку атаки беспилотниками на Кремль.

Фото и видео: МИД России