Лавров заявил, что Россия выступает против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступаю в Совфеде заявил, что Россия выступает против односторонних санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений.
Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО хочет превратить Украину в "антиРоссию".
Видео: YouTube / Совет Федерации
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