  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:14
147
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров заявил, что Россия выступает против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений

0 0

Он сказал, что выступает против односторонних санкций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступаю в Совфеде заявил, что Россия выступает против односторонних санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений.

Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия.

Сергей Лавров, глава МИД РФ 

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО хочет превратить Украину в "антиРоссию". 

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: глава мид сергей лавров, санкции против украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии