Лавров заявил, что Россия выступает против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступаю в Совфеде заявил, что Россия выступает против односторонних санкций против Киева за невыполнение Минских соглашений.

Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия.

Сергей Лавров, глава МИД РФ