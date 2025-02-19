Лавров: в рамках БРИКС достигнута договоренность о развитии сотрудничества в финансово-экономической сфере

По его словам, это принципиально значимо для становления многополярного мира.

В рамках БРИКС достигнута договоренность о развитии сотрудничества в финансово-экономической сфере. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Подводя итоги XVI саммита БРИКС в Казани, Лавров напомнил о приеме в участники формирования Индонезии. Он подчеркнул, что страны будут развивать сотрудничество по всем-направлениям. По его словам, это принципиально значимо для становления многополярного мира. Также глава МИД отметил, что на схожих принципах работает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Ранее Лавров заявил, что Россия наравне с партнерами стремится к многополярному мироустройству.

Видео: Дума ТВ