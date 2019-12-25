Лавров: угрожающие безопасности России в Приднестровье действия расценят как нападение

Глава МИД РФ вспомнил о нападении на миротворцев в Южной Осетии.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что угрожающие безопасности российских миротворцев на территории непризнанной самопровозглашенной республики Приднестровье действия власти расценят как нападение. Такие сведения министр по иностранным делам предоставил во время своего выступления в МГИМО. В качестве примера дипломат привел ситуацию в Южной Осетии, когда за атакой стоял грузинский президент Михаил Саакашвили.

Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает, что Россия и Китай не станут развивать отношения против кого-либо.

Фото и видео: МИД России