Лавров: угрожающие безопасности России в Приднестровье действия расценят как нападение

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что угрожающие безопасности российских миротворцев на территории непризнанной самопровозглашенной республики Приднестровье действия власти расценят как нападение. Такие сведения министр по иностранным делам предоставил во время своего выступления в МГИМО. В качестве примера дипломат привел ситуацию в Южной Осетии, когда за атакой стоял грузинский президент Михаил Саакашвили.
Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров считает, что Россия и Китай не станут развивать отношения против кого-либо.
Фото и видео: МИД России
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