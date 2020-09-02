Лавров: третья мировая война была бы ядерной и разрушительной

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о высказывании президента США Джо Байдена. В субботу, 26 февраля, он сообщил, что альтернативой жестким санкциям стала бы третья мировая война.

Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной. С таким мнением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фрагмент интервью телеканалу Aljazeera.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о высказывании президента США Джо Байдена. В субботу, 26 февраля, он сообщил, что альтернативой жестким санкциям стала бы третья мировая война.

Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала. Джо Байден, президент США

Напомним, что США, Великобритания и ряд стран Евросоюза поддержали введение санкций против российских политиков, предпринимателей и других деятелей. Кроме того, несколько зарубежных компаний решили покинуть российский рынок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второй этап переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 марта.

Фото: kremlin.ru