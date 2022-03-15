Лавров связал работу биолабораторий США со смертельной угрозой для огромного числа людей

Глава МИД РФ рассказал о требовании задействовать Конвенцию СБ ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров связал работу биологических лабораторий США со смертельной угрозой для огромного числа людей. Такое мнение чиновник высказал на совместной пресс-конференции в Москве с иранским коллегой. По словам чиновника, вскрытые факты говорят о колоссальных масштабах экспериментов и нелегитимной деятельности Вашингтона по распространению своей сети по всему миру.

Я убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что на планете насчитываются сотни подобных американских лабораторий, в том числе почти 30 из этих объектов находится на территории Украины, часть - на бывших территориях Советского Союза и по периметру с российскими границами и Китаем. В РФ призывают международное сообщество к рассмотрению вопроса в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и уничтожении.

Лавров: применение ракеты "Точка-У" в Донецке показывает истинное лицо киевских радикалов.

Фото и видео: МИД России