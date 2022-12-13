Лавров: слова "ждать осталось недолго" означают, что правда скоро восторжествует

Глава МИД РФ рассказал о том, что на что был расчет этого высказывания.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пояснил в пятницу журналистами свою фразу "ждать осталось недолго". Чиновник указал на то, что "правда восторжествует". Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, спикер сказал: "На это и был расчет, чтобы он вздрогнул".

Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. "Недолго" может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане - точно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что российской дипломатии произнес слова о недолгом ожидании в комментарии телеканалу "Россия-1". Фрагмент этого интервью журналист Павел Зарубин опубликовал в среду 5 апреля в собственном Telegram-канале. Дипломат говорил о том, что Москва и Вашингтон находятся в фазе "горячей войны". В МИД РФ рассказали о том, что остается надежда на то, что у американских представителей "проснется разум".

Россия не вмешивается в выборы Турции, заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России