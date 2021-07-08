Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал призывы политиков не реагировать на действия Североатлантического альянса вблизи Крыма. Заявление чиновник сделал во время лекции в Дальневосточном федеральном университете. Спикер заметил, что с большим изумлением читал комментарии, которые возникли после вторжения корабля ВМС Великобритании в российские территориальные воды Черного моря.
"Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть - проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что Запад опасается того, что Россия готовится вторгнуться на Украину, поэтому во время военных учений Москвы НАТО согнал на линию соприкосновения десятки военнослужащих, наступательную технику и сделал вид, что "пригрозили РФ".
А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину - и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Венесуэлой не назло США.
Фото и видео: МИД России
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