Лавров прокомментировал призывы не отвечать на действия НАТО у Крыма

Глава МИД РФ оценил провокацию ВМС Британии в Черном море.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал призывы политиков не реагировать на действия Североатлантического альянса вблизи Крыма. Заявление чиновник сделал во время лекции в Дальневосточном федеральном университете. Спикер заметил, что с большим изумлением читал комментарии, которые возникли после вторжения корабля ВМС Великобритании в российские территориальные воды Черного моря.

"Зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете". То есть - проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Запад опасается того, что Россия готовится вторгнуться на Украину, поэтому во время военных учений Москвы НАТО согнал на линию соприкосновения десятки военнослужащих, наступательную технику и сделал вид, что "пригрозили РФ".

А наши либералы заявили после этого: позвонил Байден Путину - и тут же войска от украинской границы убрали, а если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров отметил, что Россия развивает отношения с Венесуэлой не назло США.

Фото и видео: МИД России