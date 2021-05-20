  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:13
80
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров пошутил про Блинкена и вулканы на встрече с премьер-министром Исландии

0 0

Также глава российского МИД передал "наилучшие пожелания от президента Путина".

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про госсекретаря США Энтони Блинкена и вулканы на встрече с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос Якобсдоттир о том, когда он прибыл в Рейкьявик, Лавров ответил с улыбкой, что прибыл вчера и успел встретиться с Блинкеном. Он отметил, что посещает Рекьявик в третий раз. До этого он был здесь в 2004-м и 2010 годах.

По словам Лаврова, за это время вулканы стали "намного активнее". Также глава российского МИД передал Якобсдоттир "наилучшие пожелания от президента Путина".

Ранее Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности.

Видео: МИД России

Теги: встреча, госсекретарь сша, катрин якобсдоттир, мид россии, премьер-министр исландии, сергей лавров, энтони блинкен
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии