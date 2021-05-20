Лавров пошутил про Блинкена и вулканы на встрече с премьер-министром Исландии

Также глава российского МИД передал "наилучшие пожелания от президента Путина".

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про госсекретаря США Энтони Блинкена и вулканы на встрече с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос Якобсдоттир о том, когда он прибыл в Рейкьявик, Лавров ответил с улыбкой, что прибыл вчера и успел встретиться с Блинкеном. Он отметил, что посещает Рекьявик в третий раз. До этого он был здесь в 2004-м и 2010 годах.

По словам Лаврова, за это время вулканы стали "намного активнее". Также глава российского МИД передал Якобсдоттир "наилучшие пожелания от президента Путина".

Ранее Лавров призвал рассматривать Арктику как территорию мира и стабильности.

Видео: МИД России