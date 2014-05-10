Лавров назвал оскорбительными попытки США заставить Индию присоединиться к санкциям

Глава МИД РФ считает, что диктат Запада вредит ему самому же.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает попытки США заставить Индию и другие страны присоединиться к западным антироссийским санкциям оскорбительными для этих независимых государств. Такое мнение дипломат высказал в рамках выступления в МГИМО.Министр иностранных дел полагает, что на Западе "носятся и гордятся" тем, что публично требуют от Нью-Дели присоединиться к ограничительным мерам против Москвы.

Если такие аррогантные заявления делаются в отношении Индии, Китая, Турции, Египта, Индонезии… это просто оскорбительно слышать подобные требования. Даже если это было в закрытом режиме, все равно это уже отсутствие всяких приличий. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава профильного ведомства уверен в том, что когда кто-то извне великим государствам заявляет о том, что они должны что-то делать по указке из-за океана, то такая деятельность лишь наносит долгосрочный ущерб двусторонним отношениям с теми, кто такой диктат продвигает.

Лавров: угрожающие безопасности России в Приднестровье действия расценят как нападение.

Фото и видео: МИД России