Лавров назвал "британским фейком" слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу

Он также уточнил, кто именно начал подобные разговоры.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "британским фейком" слухи о предполагаемом нападении Москвы на Прибалтику и Польшу. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Лавров напомним, что Россия никогда не говорила о каких-то планах в отношении стран, которые являются членами НАТО. Он также отметил, что его британская коллега Лиз Трасс начала разговоры о якобы новых амбициях президента России Владимира Путина

Когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого". Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны.

Фото: МИД России