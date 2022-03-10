Лавров назвал "британским фейком" слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу

Глава МИД России Сергей Лавров назвал "британским фейком" слухи о предполагаемом нападении Москвы на Прибалтику и Польшу. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Лавров напомним, что Россия никогда не говорила о каких-то планах в отношении стран, которые являются членами НАТО. Он также отметил, что его британская коллега Лиз Трасс начала разговоры о якобы новых амбициях президента России Владимира Путина
Когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого".
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил, что Россия никогда не говорит о возможности Третьей мировой войны.
Фото: МИД России
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