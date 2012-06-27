Лавров: Запад может заморозить резервы любой страны, если она вызовет у него раздражение

В МИД РФ оценили вероятность повторения истории с заморозкой активов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что коллективный Запад (США и Евросоюз) может заморозить финансовые и материальные резервы любой страны, если она вызовет у него раздражение. В качестве примера эксперт привел ситуацию с Москвой. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления перед представителям дипломатического корпуса в Аддис-Абебе, находясь в рамках своего африканского турне.

Они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, - кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое. Сергей Лавров, глава МИД РФ

дипломат уверен в том, что в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар как на инструмент, который поддерживает глобальную экономическую систему. По словам Лаврова, сейчас все больше стран принимают решение использовать альтернативные национальные валюты.

Лавров пригласил своего эфиопского коллегу посетить Россию.

Фото и видео: МИД России