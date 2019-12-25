Лавров: Россия не ожидала санкций против спортсменов, актеров и СМИ

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что страны ЕС отказались обсуждать с Россией дальнейшее формирование новой архитектуры европейской безопасности.

Россия не была готова к санкциям против спортсменов, актеров и журналистов. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В общем и целом, стране удалось подготовиться к санкциям. Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, власти не ожидали, что западные страны начнут применять ограничения в адрес деятелей. Лавров напомнил, что страны ЕС отказались обсуждать с Россией дальнейшее формирование новой архитектуры европейской безопасности.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Москва не планирует оккупацию Украины. Однако, действия России спровоцировали применение санкций со стороны США, ЕС и Великобритании в адрес российских физических и юридических лиц.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

Фото: МИД РФ