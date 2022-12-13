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Лавров: РФ не видит сейчас возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева

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Глава МИД РФ рассказал о позиции по отношению к контактам с киевским режимом по достижению мира в регионе.

Россия не видит сейчас никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за официальной позиции киевских властей. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире Первого канала  для программы "Большая игра" сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник заметил, что Москва не уходит от мирного урегулирования конфликта в регионе, но и не умоляет о них. Таким образом эксперт оценил волну заявлений в СМИ и на Западе о том, что именно Россия якобы не хочет переговоров с украинской стороной.

Хоть кто-нибудь почитал, что Зеленский говорит? Хоть кто-нибудь вспомнил про подписанный им в сентябре указ, запрещающий вести переговоры?

Сергей  Лавров, глава МИД РФ

Внешнеполитический руководитель страны напомнил слова украинского президента Владимира  Зеленского о том, что он никогда не сядет за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Также глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) упоминал о том, что ему не видно, что Россия заинтересована в мирном урегулировании процесса.

Лавров: Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: большая игра, мид, переговоры, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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