Лавров: РФ будет рада организовать поездки представителей Греции в Крым

В МИД РФ оценили готовность Афин поддерживать греческую диаспору.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что будет рад организовать поездки представителей Греции в Крым. Такое заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции с иностранным коллегой Никосом Дендиасом в МИД РФ. В Москве оценили предложения Греции о налаживании контактов с диаспорой, проживающей на территории полуострова.

Мы, кстати, говорили еще о том, что греки живут еще и в российском Крыму. И мы всегда будем рады организовать поездки представителей Греции для того, чтобы пообщаться со своими соплеменниками. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел Греции напомнил российской стороне о том, что Афины будут делать все возможное для защиты греческой диаспоры на территории Украины, а также в Крыму. Страна на официальном уровне заинтересована в соблюдении прав граждан.

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию во "вторжении" в Восточную Европу.

Фото и видео: МИД России

