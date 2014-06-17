Лавров: Путин в разговоре с Си Цзиньпином привел факты отказа Зеленского от переговоров

Глава МИД отметил, что Москва ценит стремление стратегических партнеров искать мирные пути урегулирования конфликта.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином привел факты отказа украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Россия готова к переговорам, о чем неоднократно заявляли власти. Лавров отметил, что каждый раз, когда переговоры приводили к результату, Киев "отползал от договоренности". Он также заявил, что Москва ценит стремление стратегических партнеров искать мирные пути урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН