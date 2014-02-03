Лавров: Киев нагнетает "страшилки" про угрозу РФ, отвлекая внимание от саботажа "Минска-2"

Глава МИД РФ оценил исполнение минских соглашений Украиной.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей лавров считает, что Киев нагнетает "страшилки" про внешнюю угрозу, исходящую от РФ. За этот счет Украина якобы отвлекает внимание от саботажа "Минска-2". Спикер считает, что местные власти и конкретно президент Владимир Зеленский держат политический курс на срыв минских договоренностей.

Они пользуются откровенным попустительством своим покровителей в Берлине, Париже и Брюсселе - очевидный факт. Учитывая те проблемы, которые сейчас на Украине существуют, мы видим откровенное стремление киевского режима отвлечь внимание. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского министра, Владимир Зеленский сейчас выступает не против того, чтобы были спровоцированы какие-либо инциденты на государственной границе или Донбассе, надеясь на помощь со стороны Запада. По мнению главы МИД РФ, самопровозглашенные ЛНР и ДНР являются единственной стороной, готовой исполнять минские соглашения.

Лавров опроверг заявления об оказании Россией политического давления на Молдавию по газу.

Фото и видео: МИД России

