Лариса Долина споет в Выборге в День Победы

Певица Лариса Долина выступит в Выборге в День Победы. Информация опубликована на сайте государственных закупок.
Заказчиком является муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества".
Выступление артистки состоится 9 мая в 20:45 на Красной площади в Выборге. Продолжительность концерта – 60 минут. За выступление певица получит 1,1 млн рублей.
Во Всеволожске в День Победы выступит Елена Ваенга.
Фото: ВКонтакте / Лариса Долина
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