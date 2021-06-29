Лариса Долина споет в Выборге в День Победы

За выступление певица получит 1,1 млн рублей.

Певица Лариса Долина выступит в Выборге в День Победы. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

Заказчиком является муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества".

Выступление артистки состоится 9 мая в 20:45 на Красной площади в Выборге. Продолжительность концерта – 60 минут. За выступление певица получит 1,1 млн рублей.

Во Всеволожске в День Победы выступит Елена Ваенга.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина