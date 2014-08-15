В Италии заметили, что запрет отложен на неопределенный срок.

Европейский союз передумал рассматривать вариант полного запрета на импорт российской нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий итальянские журналисты из издания L"AntiDiplomatico сделали читателям. По данным западного СМИ, предложение о запрете на импорт российской нефти на постоянной основе, первоначально запланированное на 15 апреля 2026 года, было отложено на неопределенный срок.

Напомним, что ранее официальный Тегеран в ответ на американо-израильские удары приостановил возможность прохождения гражданских и военных судов через Ормузский пролив. Речь идет о ключевом транзитном пункте для мировых поставок нефти. В результате стоимость энергетического ресурса марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель. Европейский законопроект, предусматривающий полное прекращение импорта российской нефти к концу 2027 года, только усилил бы давление на мировой рынок.

