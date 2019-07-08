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LG готовит к выпуску 163-дюймовый модульный 4K-телевизор на основе MicroLED
Сегодня, 16:02
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nastya960

LG готовит к выпуску 163-дюймовый модульный 4K-телевизор на основе MicroLED

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Появление в продаже нового телевизора LG ожидается с 17 августа.

Южнокорейский производитель LG собирается выпустить на рынок свой самый большой телевизор для бизнес-сегмента. Новинка LG LSAB009 имеет диагональ 163 дюйма, поддерживает разрешение 4K. Телевизор построен с использованием технологии MicroLED и является первым собственным модульным решением компании LG.

Модель уже представлена на официальном сайте, однако, на цену пока что нет даже намека. Эксперты оценивают дисплей MicroLED с диагональю 236 дюймов и поддержкой разрешения 8K в $1,25 млн.

Появление в продаже нового телевизора LG ожидается с 17 августа.

Ранее Xiaomi представила первый 65-дюймовый OLED-телевизор.

Фото: LG

Теги: телевизор
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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