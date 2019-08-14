Квартиры бизнес-класса в Петербурге дороже аналогов из комфорт-класса более чем в 2 раза

В среднем квартиры бизнес-класса стоят 11,6 млн рублей.

В понедельник, 15 ноября, эксперты агентство недвижимости "Прайд Групп" сообщили Piter.tv, что средняя общая стоимость квартир в новостройках бизнес-класса, которые будут сданы до конца 2022 года выше на 118% относительно аналогичного параметра в новостройках комфорт-класса.

Так, сейчас средняя стоимость квартир в форматах от студий до 3-комнатных в объектах комфорт-класса составляет 5,32 млн рублей, а в бизнес-классе 11,6 млн рублей. Значительную разницу отмечают также в разрезе стоимости за квадратный метр. К примеру, средний "квадрат" в новостройках бизнес-класса дороже на 57% относительно объектов комфорт-класса. В среднем "квадрат" в объектах бизнес-класса составляет 225,5 тыс. рублей, а в объектах комфорт-класса – 143,5 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что средняя площадь квартир бизнес-класса в новых домах на 35% выше, чем в комфорт-классе. На данный момент средняя квадратура в квартирах более высокого класса составляет 51,46 "квадратов", а в комфорт-классе 38,08 "квадратов".

По словам генерального директора агентства недвижимости Алексея Бондарева, бизнес-класс отличается расширенным пакетом опций, консьержем, качественной выходной группой, лобби, лаундж зонами, закрытым двором, качественными системами фильтрации воды, качественными стеклопакетами.

Во многом бизнес-класс формирует окружение. Хотя и сейчас этот критерий всё больше размывается. Идёт децентрализация бизнес-класса и это хорошо. У нас большой город и у каждого района должен быть свой бизнес. Эволюция внутри района. Алексей Бондарев

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