Кураторы в колледжах и техникумах Петербурга получат надбавку в 5 тысяч рублей

Всего в Северной столице в ведении ИОГВ находятся 75 государственных учреждений, в которых работают 2956 кураторов.

Кураторы учебных групп в колледжах и техникумах Петербурга получат надбавку в 5 тысяч рублей. С предложением ввести для них надбавку, как и для классных руководителей в школах, выступали депутаты от "Единой России". Надбавку начнут начислять с 1 сентября 2021 года.

В нашем городе 75 средних специальных учебных заведений, в которых трудятся почти 3 тысячи кураторов. Эта инициатива позволит восстановить справедливость. По сути, кураторы учебных групп – это такие же наставники для студентов, как и классные руководители для школьников. Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа Петербурга

Всего в Северной столице в ведении ИОГВ находятся 75 государственных учреждений, в которых работают 2956 кураторов.

Недавно в Выборге отремонтировали школу №14 на Приморской улице.

Фото: pexels