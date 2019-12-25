Глава МИД Украины заявил, что после Бучи должен требовать от ЕС введения пятого пакета ограничений.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи. Соответствующее заявление чиновника было сделано в прямом эфире в его аккаунте в социальных сетях. Эксперт потребовал от международных партнеров усиления и ужесточения давления на РФ в рамках пятого пакета ЕС. Немногим ранее киевский режим разместил сведения о гибели людей в местном городе Буча, которые в Минобороны России назвали "фейк-ньюс".

КС никак не может принять пятый пакет санкций...В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинский министр по иностранным делам заметил, что хотел бы использовать дипломатический язык для призыва партнеров к санкциям, но "после кадров из Бучи", он может "только требовать" этого.

Кулеба: Украина наблюдает усталость от санкций в некоторых странах.

Фото: YouTube / in time Ukraine