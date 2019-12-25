Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба потребовал от Евросоюза новых санкций после фейковых кадров из Бучи. Соответствующее заявление чиновника было сделано в прямом эфире в его аккаунте в социальных сетях. Эксперт потребовал от международных партнеров усиления и ужесточения давления на РФ в рамках пятого пакета ЕС. Немногим ранее киевский режим разместил сведения о гибели людей в местном городе Буча, которые в Минобороны России назвали "фейк-ньюс".
КС никак не может принять пятый пакет санкций...В рамках пятого пакета нужно отключить новые банки РФ от SWIFT, нужны меры, направленные на эмбарго российской нефти, газа и угля, а также закрыть порты ЕС для российских судов и товаров.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Украинский министр по иностранным делам заметил, что хотел бы использовать дипломатический язык для призыва партнеров к санкциям, но "после кадров из Бучи", он может "только требовать" этого.
Кулеба: Украина наблюдает усталость от санкций в некоторых странах.
Фото: YouTube / in time Ukraine
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