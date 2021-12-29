Кулеба: Киев хочет детальной информации об отводе в России части войск Западного округа

В МИД Украины просят Москву дать больше конкретики по передислокации сил у границы.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев хочет детальной информации об отводе в России части войск Западного округа. Такое заявление министр сделал на онлайн-брифинге, опубликованном на официальной странице МИД на Facebook.

Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник подчеркнул, что с одной стороны любое сообщение России об отводе военнослужащих от государственной границе само по себе является позитивным сигналом для Киева. С другой стороны, по мнению Кулебы, пока что нет официальных данных о том, откуда именно РФ отводит свои боевые силы, в каком объеме это делается, а также куда направляются подразделения.

Напомним, что еще 29 января пресс-служба ЗВО опубликовала данные о том, что российские войска "выполнили в полном объеме" поставленные на учениях задачи, поэтому возвращаются в места базирования.

СНБО: у границ Украины находятся 120 тысяч военных из РФ.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

