Куйбышевский районный суд обязал КРТИ обустроить Заводскую улицу

Работы должны осуществиться не позднее, чем за 720 дней с момента вступления решения в силу.

Во вторник, 13 июня, Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Невского района и вынес по нему решение, обращенное к Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Об этом рассказали в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Прокуратурой Невского района после обращения жителей ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" проведена проверка соблюдения законодательства об организации безопасности дорожного движения. Местных не устраивало состояние улиц Заводская и Лесная.

В ходе проверки было выявлено, что на территории жилого комплекса отсутствуют тротуары и стационарное электрическое освещение. Кроме того, по данным УМВД России по Невскому району, на участке от Советского проспекта до Заводской, 17 за период с 2019 года произошло девять ДТП.

Суд обязал КРТИ за 360 дней с момента вступления решения в силу выполнить проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту дороги по улице Заводской (от Советского проспекте до перекрестке у дома 17 по улице Заводской). Сами работы должны осуществиться не позднее, чем за 720 дней с момента вступления решения в силу.

Фото: Piter.TV