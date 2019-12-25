Куда сходить в Петербурге на выходных 10 и 11 апреля

Piter.TV составил подборку вариантов культурного и просто приятного времяпрепровождения.

К петербуржцам потихоньку подкрывается пятница, последний рабочий день на неделе. Когда, как не в этот день, голову загружают мысли о грядущих выходных? Piter.TV решил облегчить задачу и немного заранее составил небольшую подборку вариантов интересного и приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье, 10 и 11 апреля.

Синоптики прогнозируют субботу ветреной и дождливой, поэтому сразу предложим домашний вариант. Провести часть выходного можно за компьютером, но с пользой – написать "Тотальный диктант" в онлайн-формате. Все очные немногочисленные места уже разобрали, но зарегистрироваться для участия онлайн еще можно: нужно авторизоваться на официальном сайте Тотального диктанта – зарегистрироваться или зайти в личный кабинет и выбрать там участие в онлайн-диктанте. Написать диктант можно будет в течение всей субботы, с 7.00 до 23.59 по московскому времени, текст запишется в специальное окошко, а нажатием кнопки "Проверить" отправится к специалистам на определение ошибок. Оценка появится в личном кабинете через некоторое время. В 2021 году текст для диктанта придумал писатель Дмитрий Глуховский.

Несколько часов незаметно пролетят в музее современного искусства "Артмуза" на 13-й линии Васильевского острова и посмотреть до десяти различных выставок сразу. Сейчас в музее выставлены яркие и самобытные работы девятилетнего художника с аутизмом Лео Левковича, сюрреалистические картины Ксении Маштаковой, "завтракающей" с Ван Гогом и "ужинающей" с Сальвадором Дали, сказочно-живые работы Дмитрия Яковина, сочные картины Заура Цхадая. В "Артмузе" одна выставка перетекает в другую, поэтому в неторопливых путешествиях по коридорам музея можно случайно наткнуться на "сад камней", стену с мозаиками и закуток с огромными картинами с видами города. Вход бесплатный, музей работает каждый день с 11.00 до 22.00.

И в субботу, и в воскресенье можно послушать орган в Петрикирхе. В субботу днем здесь выступят струнный ансамбль, клавесин и сопрано с произведениями Вивальди, а вечером – мастер малого органа. В воскресенье можно послушать взаимодействие органа и восточного дудука или же прийти на выступление "Космический орган и опера". Билеты на эти концерты продаются в кассах города, подробности – в группе Петрикирхе.

В кинотеатре "Родина" (снова два выходных подряд) покажут девять мультфильмов из программы Лондонского фестиваля анимации. Короткометражные картины из Европы, Азии и США отобрали специально для российских показов из обширной международной программы. В этом году фильмы отобрали по темам психологических переживаний и травм, а также внутреннему опыту человека. Оба сеанса – в 16.30, цена билета – 300 рублей.

Совместить приятное с полезным, опять же в течение двух выходных, можно на Гаражном сейле в "Севкабель Порту". Крупная барахолка, куда придут антиквары, секонд-хенды и городские дизайнеры и производители, призвана приближать петербуржцев к осознанному потреблению: не выбрасывать хорошие ненужные вещи, а отдавать, не покупать очередную вещь в масс-маркете, а попытаться найти ее в секонд-хенде. К тому же, сейл позволит "оторваться" любителям винтажа, виниловых пластинок, старых вещей, антиквариата, приятно проведут время и завсегдатаи блошиных рынков, которые любят искать сокровища в горах вещей. Вход на барахолку свободный, она будет работать с 11.00 до 21.00.

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