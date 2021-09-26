Лучшим IT-проектом на форуме "ПРОФ-IT.2021" стал единый портал для врачей Петербурга

Единая база для врачей работает в Северной столице уже с 2018 года.

На IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации победил проект "Создание портала врача для организации доступа к данным электронной медицинской карты петербуржца". Финал проходил на форуме "ПРОФ-IT.2021" в Нижнем Новгороде, пишет "Петербургский дневник".

На сегодняшний день 215 из 250 больниц и поликлиник пользуются порталом, который позволяет получить доступ к электронным медицинским картам петербуржцев. Напомним, что единая база для врачей работает в Северной столице уже с 2018 года.

Как рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга, информация, поступившая в единую базу данных, группируется по заболеваниям и представляется врачу в таком виде, чтобы он мог охватить одним взглядом все заболевания пациента, а затем углубиться в интересующее его заболевание, насколько ему это необходимо.

Кроме этого, финалистами стали "Система мониторинга онкологических пациентов" (Свердловская область) и "Облачная поликлиника" (Республика Саха (Якутия)).

Ранее петербургская страховая компания "Капитал-полис" перешла во владения "Ингосстраха".

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