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Лучшим IT-проектом на форуме "ПРОФ-IT.2021" стал единый портал для врачей Петербурга
Сегодня, 17:50
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Лучшим IT-проектом на форуме "ПРОФ-IT.2021" стал единый портал для врачей Петербурга

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Единая база для врачей работает в Северной столице уже с 2018 года.

На IX Всероссийском конкурсе региональной информатизации победил проект  "Создание портала врача для организации доступа к данным электронной медицинской карты петербуржца". Финал проходил на форуме "ПРОФ-IT.2021" в Нижнем Новгороде, пишет "Петербургский дневник".

На сегодняшний день 215 из 250 больниц и поликлиник пользуются порталом, который позволяет получить доступ к электронным медицинским картам петербуржцев. Напомним, что единая база для врачей работает в Северной столице уже с 2018 года.

Как рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга, информация, поступившая в единую базу данных, группируется по заболеваниям и представляется врачу в таком виде, чтобы он мог охватить одним взглядом все заболевания пациента, а затем углубиться в интересующее его заболевание, насколько ему это необходимо. 

Кроме этого, финалистами стали  "Система мониторинга онкологических пациентов" (Свердловская область) и "Облачная поликлиника" (Республика Саха (Якутия)).

Ранее петербургская страховая компания "Капитал-полис" перешла во владения "Ингосстраха".

Фото: pexels

Теги: база данных петербуржца, здравоохранение, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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