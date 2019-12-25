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Кубок России по ралли пройдет в Выборге пройдет с 13 по 14 августа
Сегодня, 13:13
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Кубок России по ралли пройдет в Выборге пройдет с 13 по 14 августа

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На время соревнований по ралли в Выборге будет ограничено движение транспорта на трех трассах.

В Ленинградской области пройдет этап кубка России по ралли. Соревнования состоятся в Выборгском районе с 13 по 14 августа: старт назначен на 19:30 на Рыночной площади Выборга. Авторалли одновременно проводится и на Кубок губернатора Ленинградской области. 

Трасса включает 3 секции общей протяженностью 281 км. 81 из них - дистанция 6 СУ. На скоростных участках будет гравийное и грунтовое покрытие. 

В субботу, 14 августа, в Светогорске состоится технический. Начало запланировано на 10:00, финиш на 19 часов.

В связи с проведением ралли на трех областных дорогах будут введены временные ограничения движения: на дороге Лесогорский - Зайцево с 0 по 6-й километр остановят движение с 9:00 до 13:30, на дороге Лесогорск - Топольки с 4-го по 18-й километр движение транспорта ограничат с 13:00 до 18:30, а на участке с 67-го по 82-й километр - Среднегорье - Топольки - на тот же интервал времени.

Объезд будет организован по трассам Каменногорск - Лесогорский, Комсомольское - Приозерск, Лесогорский - Зайцево.

Недавно В Ленобласти прошел третий этап Российской Серии Кольцевых Гонок. 

Фото: Pexels 

 

Теги: выборг, гонки в ленобласти, кубок россии по ралли, ограничение движения
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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