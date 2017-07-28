Крушение самолета в Ейске: что известно к 21:00 часам

В результате погибло четыре человека, пострадало 25. Еще шесть человек числятся без вести пропавшими.

В понедельник вечером, 17 октября, в Ейске во дворе жилого девятиэтажного дома упал самолет Су-34. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа для учебно-тренировочного полета. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Рассказываем, что известно о крушении самолета.

В первые минуты после падения телеграм-канал "112" сообщал, что упал учебно-боевой самолет Л-39 с полным боекомплектом. Катастрофа произошла во дворе дома на Коммунистической улице. В канале писали, что самолет загорелся, а затем пламя перекинулось на жилой девятиэтажный дом, 15 квартир пострадали.

В ГУ МЧС Кубани рассказали, что площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров, в огонь охватил четыре этажа дома. По данным местных властей, социальные объекты у места катастрофы не пострадали.

Очевидцы сообщали сразу после крушения раздались взрывы. Позже в Минобороны заявили, что они произошли из-за возгорания топлива судна. Также в ведомстве добавили, что при падении оба пилота катапультировались. Их можно видеть на фотографии ниже.

Как доложили летчики, крушение самолета произошло из-за возгорания двигателя при взлете. RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что самолет упал из-за отказа двигателя.

На место катастрофы выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В РБК сообщили, что сотрудники гипермаркета "Магнит", который находится возле места падения, успели эвакуироваться.

Что известно к 21:00 часам о катастрофе в Ейске.

Пожар в доме локализовали, остатки самолета потушили. Эвакуацию жильцов близлежащих домов отменили, заявил губернатор Краснодарского края Кондратьев.

Число пострадавших увеличилось до 19 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, пишет "РИА Новости" со ссылкой на оперштаб.

Среди пострадавших трое детей 8-10 лет, пишет "РБК" со ссылкой на администрацию края.

В ЦРБ Ейска развернули 8 операционных, 11 коек реанимации (для "тяжелых" пациентов), 100 коек с кислородом (для пациентов средней степени тяжести). Об этом рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Митькова.

В результате погибло четыре человека, пострадало 25 — оперштаб региона. Коммерсант пишет, что еще шесть человек пропали без вести.

Фото и видео: Telegram / Baza