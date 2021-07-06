Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Новороссийске на площади 400 кв. м

Пожарные ликвидируют пламя.

Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Новороссийске на площади 400 квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении ГУ МЧС. В настоящее время специалисты занимаются тушением объекта.

Поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина в Новороссийске. Установлено, что произошло возгорание кровли четырехподъездного пятиэтажного дома. Идет тушение. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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