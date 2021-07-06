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Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Новороссийске на площади 400 кв. м

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Пожарные ликвидируют пламя.

Кровля пятиэтажного жилого дома горит в Новороссийске на площади 400 квадратных метров. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении ГУ МЧС. В настоящее время специалисты занимаются тушением объекта.

Поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина в Новороссийске. Установлено, что произошло возгорание кровли четырехподъездного пятиэтажного дома. Идет тушение.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Видео: ВКонтакте / "Россия. Кубань" | Вести Краснодарского края, Кубанские новости

Теги: гу мчс, кровля, новороссийск
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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