Крымские главы массово сложили полномочия

Такое предложение внес глава республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сам он объяснил это необходимостью формирования новой команды.

В Крыму на сегодняшний день 11 городов, 14 административных районов и четыре городских поселения. Все главы администраций, по сообщению Аксенова, уже написали заявления в местные советы.

Ранее в Piter.tv рассказывали о замеченной нехватке рабочего персонала в большинстве регионов России.

Фото: Крым, ВКонтакте