Дмитрий Песков оценил версию о том, что теракт на газопроводах устроила проукраинская группировка.

В российской администрации при президенте Владимире Путине не верят, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря могли стоять отдельные проукраинские личности, так как осуществить такой теракт под силу только небольшому числу национальных спецслужб. Соответствующее мнение в ходе общения с журналистами в рамках регулярного телефонного брифинга высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В настоящее время Кремль настаивает на допуске России к расследованию теракта на "Северных потоках". Москва надеется, что эти мероприятия будут прозрачными, быстрыми и открытыми для общественности. Песков пояснил, что нельзя спускать это преступление на тормозах, а также Западу не следует отвлекать внимание публики на какие-то второстепенные версии и гипотезы произошедшего.

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