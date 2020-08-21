Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела союзного государства.

Кремль готов помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если власти республики заходят этого. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник отметил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела союзного государства и давать какие-либо оценки действиям властей республики.

Ранее в Кремле прокомментировали госпитализацию Навального.

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