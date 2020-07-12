На видео запечатлен запуск противокорабельных ракет "Вулкан" и "Гранит".

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что крейсеры Северного флота уничтожили ракеты-мишени в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота России.

На видео показаны запуски противокорабельных ракет "Вулкан" и "Гранит". Учения проходили в Баренцевом море. Известно, что запуски произвели с тяжелого атомного крейсера "Пётр Великий".

В соответствующих учениях приняли участие 30 кораблей и подводных лодок, 20 единиц авиатехники.

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