Крейсер "Москва" испытал ракету "Вулкан"

Учения проводились в акватории Черного моря.

Российский ракетный крейсер "Москва" испытал крылатую противокорабельную ракету "Вулкан" в акватории Черного моря. Об этом рассказали представители пресс-службы Черноморского флота. Боеголовка ликвидировала цель на дальности в 30 километров.

Крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом корабля "Базальт". Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. пресс-служба ЧФ РФ

Военные уточнили, что испытания прошли успешно. Цель на морском полигоне боевой подготовки ликвидирована. В рамках обеспечения безопасности в регионе Минобороны РФ закрыло прилегающую акваторию для судоходства. В учениях были задействованы около 20 кораблей и судов.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости

