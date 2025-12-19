Кража продуктов на Кирочной улице Петербурга закончилась задержанием

Росгвардия задержала мужчину после хищения алкоголя в центре.

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов и алкогольной продукции из супермаркета на Кирочной улице.

Инцидент произошел вечером. К патрульному наряду обратилась сотрудница сетевого продовольственного магазина и указала на мужчину, который спешно покидал торговый зал и направлялся прочь от магазина.

По словам менеджера торговой точки, посетитель похитил продукты питания и алкоголь на общую сумму около 10 500 рублей. После поступления сигнала росгвардейцы задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары были изъяты и возвращены представителям магазина.

Фото: Piter.TV