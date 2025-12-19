  1. Главная
Кража продуктов на Кирочной улице Петербурга закончилась задержанием
Сегодня, 19:17
Росгвардия задержала мужчину после хищения алкоголя в центре.

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов и алкогольной продукции из супермаркета на Кирочной улице.  

Инцидент произошел вечером. К патрульному наряду обратилась сотрудница сетевого продовольственного магазина и указала на мужчину, который спешно покидал торговый зал и направлялся прочь от магазина.

По словам менеджера торговой точки, посетитель похитил продукты питания и алкоголь на общую сумму около 10 500 рублей. После поступления сигнала росгвардейцы задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенные товары были изъяты и возвращены представителям магазина.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист похитил инструменты из бытовки на станции Обухово и сдал их в ломбард. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, полиция, продукты
