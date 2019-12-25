Красногвардейский районный суд на 72 часа арестовал Александра Горшенева, обвиняемого в крупной растрате и коммерческом подкупе

По версии следователей, мужчина вместе с подельниками потратил средства, которые пришли в качестве субсидии на завершение строительства объектов.

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал бывшего гендиректора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства ЛО" Александра Горшенева на 72 часа. Главу компании обвиняют в крупной растрате и коммерческом подкупе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По информации пресс-службы СК Ленобласти, в период 2020-2021 г.г. представители организации использовали в личных целях 56 млн рублей из общей поступившей суммы (1,9 млрд). Известно, что поддержка Фонду со стороны властей была оказана для завершения работ по строительству домов-долгостроев. Вместо этого часть средств пустили на организацию и заключение договоров с коммерческими партнерами на выполнение работ по намеренно завышенной стоимости.

В общей сложности на сделках удалось выручить около 100 млн рублей. Поскольку в работах была задействована проектная документация 2016-2017 г.г., итоговая стоимость фактически выполненных работ равняется около 36 млн рублей.

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