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В Колпино красный внедорожник прижал к обочине серый седан
Сегодня, 12:16
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Alena_Zinovieva

В Колпино красный внедорожник прижал к обочине серый седан

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В результате ДТП пострадали передние части машин.

Днем 30 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко в Колпино произошла авария с участием внедорожника и седана. В сети появилась фотография с места происшествия.

Машины столкнулись около 11:50 мск. Дорогу не поделили две иномарки. На снимке видно, как красный автомобиль прижал к обочине серый. В результате ДТП пострадали передние части машин.

Пока не известно, выехали ли сотрудники ДПС на место ДТП. Обстоятельства аварии, и есть ли пострадавшие, выясняются.

Ранее мы писали, что во вторник утром пробки в Петербурге достигли 5 баллов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владислав Айрумов

Теги: авария, внедорожник, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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