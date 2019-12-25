В Колпино красный внедорожник прижал к обочине серый седан

В результате ДТП пострадали передние части машин.

Днем 30 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко в Колпино произошла авария с участием внедорожника и седана. В сети появилась фотография с места происшествия.

Машины столкнулись около 11:50 мск. Дорогу не поделили две иномарки. На снимке видно, как красный автомобиль прижал к обочине серый. В результате ДТП пострадали передние части машин.

Пока не известно, выехали ли сотрудники ДПС на место ДТП. Обстоятельства аварии, и есть ли пострадавшие, выясняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владислав Айрумов