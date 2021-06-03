Козак: Украина в 2020 году закупила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд

Импорт с Украины в Россию составляет почти четыре миллиарда долларов.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина в прошлом году закупила у РФ товары и услуги на сумму 6,7 миллиардов долларов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, импорт с Украины в Россию составляет почти четыре миллиарда долларов.

Сегодня, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин Порошенко и добавляет господин Зеленский, товарооборот составляет у нас в $11 миллиардов. Дмитрикй Козак, замглавы администрации президента РФ

Он отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и другие олигархи оплачивают российскую продукцию, а потом эти деньги Россия использует для помощи Донбассу, против которого Киев ведет военные действия.

Ранее в МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым.

Видео: YouTube / Россия 24