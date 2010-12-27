Ковбои с индейцами очистили Батарейную гору в Выборге от мусорных залежей

На выходных в Выборге состоялся необычный квест, в котором выборжане, переодевшись в стиле классических вестернов, собирали мусор в городском парке.

26 августа на "Батарейной горе" в Выборге состоялся квест "Чистое ранчо: ковбои и индейцы", анонс которого мы публиковали ранее. 17 команд, состоящих из активных жителей Выборга прошлись по парку в поисках мусорных приисков.

Участие в необычной акции чистоты приняли горожане самых разных возрастов. В командах были как школьники, так и люди почтенного возраста.

По информации, полученной от организаторов, в качестве участвовало 62 человека. В ходе акции было собрано 176 мешков мусора, из которых 110 отправились в Санкт-Петербург на дальнейшую сортировку и переработку. В том числе 60 мешков стекла, 25 - металлолома и ещё 25 - пластиковых отходов.

Квест был задуман и организован активистами движения "Зелёное будущее" при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области. В проведении игры помогли волонтеры экопроекта "Береги Маму", а также фотограф Дмитрий Столупин и DJ Сергей White.

Фото: Дмитрий Столупин, группа "Интересный Выборг" ВКонтакте