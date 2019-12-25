Кот ворвался в прямой эфир и ударил журналиста лапой

Инцидент произошел в программе турецкого телеканала.

В прямой эфир турецкого телеканала A Spor ворвался кот, который напал на журналиста. Инцидент зафиксирован со спортивным корреспондентом по имени Хусейн Озкок. Мужчина был вынужден прервать свое выступление. Ролик с конфузом опубликован в местных СМИ и социальных сетях. В кадре демонстрируется, как животное сначала забирается на стул, на котором сидел Озкок, а после бьет тот лапой по голове. Журналист уточнил, что это был питомец владельцев дома, в котором он временно остановился. Ролик с котом Озкок разместил у себя на странице в соцсетях. Многие пользователи признались в том, что этот фрагмент передачи их рассмешил.

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