Глава ВТБ рассказал о негативных тенденциях на глобальных рынках.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал факторы, которые могут погрузить мировую экономику в "идеальный шторм". Информацией российский банкир поделился с участниками заседания на Веронском Евразийском экономическом форуме, проводимого в 2022 году в Баку. Эксперт уверен в том, что избежать негативные последствия можно за счет возвращения к уважительному и предметному диалогу между странами.

Инфляция, рост ставок, а вместе с ним рост и стоимости обслуживания долгов развивающимися рынками, сворачивание стимулирующих бюджетных мер, удорожание энергорессурсов, снижение производств в промышленности, эти факторы действительно могут погрузить мировую экономику в состояние, которое экономисты называют идеальным штормом. Андрей Костин, глава ВТБ

Эксперт пояснил, что за 15 лет рецепт выхода из рецессии заключался в том, что страны обеспечивали низкие ставки и выкуп национальными регуляторами государственного долга. На текущий момент "залить деньгами" не получится, уверен эксперт. Андрей Костин добавил, что "печатные станки изрядно изношены". Глава ВТБ считает, что страны вынуждены взаимодействовать, договариваться и искать пути решения из-за того, что все находятся на одной планете.

Костин: расширение танкерного флота РФ может потребовать не менее 1 трлн рублей.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022

