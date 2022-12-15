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Космонавты передали на Землю фото "Союза", в котором произошла сразгерметизация системы охлаждения "Союза"

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Внутри МКС остается герметичной.

Российские космонавты с Международной космической станции передали на Землю фото "Союза", в котором произошла разгерметизация системы охлаждения (терморегулирования) "Союза". Об этом во время переговоров с Пунктом управления сообщил Сергей Прокопьев. Известно, что Анна Кикина при помощи камеры, установленной на манипуляторе ERA, осмотрела место, в котором находится поврежденная система.

Фотографии сброшены, там помимо фото есть три небольших видео.

переговоры NASA

Напомним, что руководство "Роскосмоса" отменило выход в открытый космос специалистов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был состояться в 05:20 утра по московскому времени 15 декабря. Это решение объясняется технической причиной. Эксперт напомнили, что несмотря на неполадки в системе охлаждения, внутри МКС остается герметичной.

Астронавты вышли с МКС в открытый космос для монтажа солнечных батарей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: nasa, космос, мкс, разгерметизация, роскосмос, система охлаждения, союз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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